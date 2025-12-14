Скидки
«Тоттенхэм» может купить нападающего из АПЛ стоимостью € 70 млн — Caught Offside

«Тоттенхэм» может купить нападающего из АПЛ стоимостью € 70 млн — Caught Offside
«Тоттенхэм» проявляет интерес к нападающему «Брентфорда» Игору Тьяго, за которым также следят «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «пчёлы» оценивают 24-летнего форварда в € 70 млн. Установленная цена затрудняет переход бразильского футболиста нынешней зимой. «Брентфорд» также не стремится продать Тьяго. Подчёркивается, что «Тоттенхэм» рассматривает вариант с арендой игрока, однако «пчёлы» не заинтересованы в этом.

В нынешнем сезоне Тьяго принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

