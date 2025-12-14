Стало известно, почему Левандовски не вышел на поле в матче с «Осасуной»

37-летний форвард «Барселоны» Роберт Левандовски не принял участия в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:0) из-за проблем с задней поверхностью бедра. Об этом сообщает журналист Catalunya Radio Мирея Руис на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, польский нападающий мог выйти на поле на 15 минут в случае необходимости. Однако после первого гола сине-гранатовых на 70-й минуте этот вариант был исключён.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

