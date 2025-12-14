Бензема не стал исключать своё возвращение в «Лион»

37-летний форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема ответил, допускает ли он возвращение в «Лион». Нападающий является выпускником академии французского клуба. В его составе он принял участие в 148 матчах во всех турнирах, в которых отметился 66 голами и 25 результативными передачами.

«Сложно сказать: «Я хочу вернуться туда». Никогда не знаешь, что может случиться. Это не про страх возвращения. Просто иногда лучше оставить всё как есть. Возможно, я смогу помочь клубу в другом качестве… но, что касается игры, я не знаю», — приводит слова Бензема Get French Football News со ссылкой на L'Équipe.

