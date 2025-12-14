Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алонсо хочет выпустить звёздный атакующий квартет в матче с «Алавесом» — AS

Алонсо хочет выпустить звёздный атакующий квартет в матче с «Алавесом» — AS
Комментарии

Мадридский «Реал» готовится к выездному матчу 16-го тура испанской Ла Лиги, где команда встретится с «Алавесом». Матч может оказаться последним для главного тренера Хаби Алонсо, которому грозит увольнение.

Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Издание AS сообщает о готовности испанского специалиста пойти на риск, выпустив в основном составе одновременно Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора, Родриго Гоэса и Джуда Беллингема. Такое сочетание атакующих игроков может быть применено в попытке обеспечить убедительную победу.

Перед этим туром «сливочные» занимают вторую строчку в турнирной таблице национального чемпионата. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет семь очков, при этом у мадридского клуба имеется один матч в запасе.

Материалы по теме
Тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал о взаимоотношениях с игроками клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android