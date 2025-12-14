Алонсо хочет выпустить звёздный атакующий квартет в матче с «Алавесом» — AS

Мадридский «Реал» готовится к выездному матчу 16-го тура испанской Ла Лиги, где команда встретится с «Алавесом». Матч может оказаться последним для главного тренера Хаби Алонсо, которому грозит увольнение.

Издание AS сообщает о готовности испанского специалиста пойти на риск, выпустив в основном составе одновременно Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора, Родриго Гоэса и Джуда Беллингема. Такое сочетание атакующих игроков может быть применено в попытке обеспечить убедительную победу.

Перед этим туром «сливочные» занимают вторую строчку в турнирной таблице национального чемпионата. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет семь очков, при этом у мадридского клуба имеется один матч в запасе.