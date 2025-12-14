Скидки
Николай Заболотный: возможно, сейчас Сафонов дождался своего шанса в «ПСЖ»

Комментарии

Бывший вратарь «Спартака», «Урала» и «Сочи» Николай Заболотный поделился мнением о положении российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сложно сказать, насколько несправедливо то, что Матвей не играл. Да, пока он не первый номер, но, возможно, как раз сейчас он дождался своего шанса. Прошло достаточно времени после перехода, адаптация завершена. Стоит ли оставаться в «ПСЖ» или лучше найти команду, где будет стабильная практика? Если отойдём от Сафонова, то почти нигде тебе не гарантируют, что будешь играть все матчи. Если нет результата, начинаешь валиться, тренер в любом случае будет принимать меры. Мне кажется, Матвей сейчас в хорошей ситуации, он полностью освоился в команде и конкурирует за место в основе», — приводит слова Заболотного «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в трёх матчах за «ПСЖ», в двух из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Комментарии
