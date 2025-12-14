Скидки
Главная Футбол Новости

Джо Коул рассказал о роскошных бонусах эры Абрамовича в «Челси»

Джо Коул рассказал о роскошных бонусах эры Абрамовича в «Челси»
Комментарии

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул поделился воспоминаниями о периоде, когда лондонским клубом владел Роман Абрамович. Футболист рассказал об особом поощрении для лучших игроков сезона.

«Челси» Абрамовича был центром футбольного мира. Как будто в футболе появилась новая сила, с которой необходимо считаться.

Лучшие игроки сезона получали право отдохнуть на его яхте. Джон Терри и Фрэнк Лэмпард воспользовались этой возможностью. В 2008 году игроком года стал я, когда мы вышли в финал Лиги чемпионов. Однако мне не удалось попасть на яхту. Не знаю, что с ней сделали парни, но политика изменилась. Может быть, они испортили ковёр или что-то подобное», — приводит слова Коула Daily Mail.

Роман Абрамович руководил «Челси» с 2003 по 2022 год. За этот период команда пять раз становилась чемпионом Англии, пять раз выигрывала Кубок Англии, трижды завоёвывала Кубок английской лиги и дважды — Суперкубок Англии. Кроме того, «Челси» дважды побеждал в Лиге чемпионов, дважды в Лиге Европы, один раз в Суперкубке УЕФА и один раз стал обладателем клубного чемпионата мира. В 2022 году собственник принял решение о продаже клуба. Причиной послужило наложение возможных санкций в связи с ситуацией на Украине.

