Салах опубликовал видео, на котором ему аплодируют болельщики «Ливерпуля»
Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в своём аккаунте в социальной сети опубликовал видео от английской Премьер-лиги, на котором болельщики мерсисайдцев аплодируют ему после матча с «Брайтоном» (2:0) в 16-м туре АПЛ. Один из фанатов в ролике держит в руках футболку с фамилией египетского футболиста. Сам египтянин аплодирует поклонникам «красных» в ответ.
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Экитике – 1' 2:0 Экитике – 60'
Игра с «чайками» стала первой для Салаха после возвращения в состав «Ливерпуля», откуда он был исключён главным тренером Арне Слотом за критику своего положения в команде. В встрече с «Брайтоном» 33-летний вингер отметился результативной передачей.
