Салах опубликовал видео, на котором ему аплодируют болельщики «Ливерпуля»

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в своём аккаунте в социальной сети опубликовал видео от английской Премьер-лиги, на котором болельщики мерсисайдцев аплодируют ему после матча с «Брайтоном» (2:0) в 16-м туре АПЛ. Один из фанатов в ролике держит в руках футболку с фамилией египетского футболиста. Сам египтянин аплодирует поклонникам «красных» в ответ.

Игра с «чайками» стала первой для Салаха после возвращения в состав «Ливерпуля», откуда он был исключён главным тренером Арне Слотом за критику своего положения в команде. В встрече с «Брайтоном» 33-летний вингер отметился результативной передачей.

Сколько зарабатывают футболисты: