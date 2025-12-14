Скидки
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция

22:45 Мск
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

CO: «Челси» и «Бавария» лидируют в гонке за подписание Майну, игрок «МЮ» хочет в «Наполи»

CO: «Челси» и «Бавария» лидируют в гонке за подписание Майну, игрок «МЮ» хочет в «Наполи»
Комментарии

«Челси» и «Бавария» являются главными претендентами на 20-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, желающего покинуть «красных дьяволов», чтобы получить игровую практику в преддверии чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, всего в борьбе за подписание английского футболиста участвуют как минимум 12 клубов. При этом сам Майну отдаёт предпочтение переходу в «Наполи». Игрок хочет пойти по стопам полузащитника Скотта Мактоминея, ставшего лучшим футболистом Серии А после трансфера из «Манчестер Юнайтед» в неаполитанский клуб.

В нынешнем сезоне Майну принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Сколько стоят молодые футболисты:

