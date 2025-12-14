Букайо Сака — о драматичной победе «Арсенала» над «Вулверхэмптоном»: потрясающее чувство

Вингер «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал победу своей команды над «Вулверхэмптоном» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги (2:1). Футболист выразил облегчение после череды пропущенных голов в концовках предыдущих встреч.

В победе «Арсенала» вингер сыграл ключевую роль. Первый гол был забит благодаря его угловому удару, после которого Сэм Джонстон, игрок «Вулверхэмптона», случайно перевёл мяч в свои ворота. На 90+4-й минуте Йерсон Москера, также представлявший «Вулверхэмптон», совершил ещё одну опасную подачу, которую Сака головой направил мимо вратаря, зафиксировав победный счёт.

«Честно говоря, это было потрясающее чувство. Я не понимал, почему Габби не праздновал, я думал, что он забил, но, кажется, это был автогол. Тем не менее это было потрясающее чувство — победить на последней минуте. В этом сезоне мы несколько раз пропускали голы на последней минуте, поэтому сегодня приятно, что мы оказались по другую сторону баррикад.

Это показывает наш характер и то, что мы не собираемся сдаваться до конца. Кроме того, мы на «Эмирейтс», и нам нужно дать понять соперникам, что здесь будет тяжело. Думаю, мы это показывали в этом сезоне, и мы показали это снова сегодня вечером.

Конечно, я доволен тремя очками, но немного разочарован нашей игрой и тем, что в итоге мы чуть не потеряли очки, но этого не произошло, так что давайте возьмём эти очки и двинемся дальше», — приводит слова вингера официальный сайт клуба.