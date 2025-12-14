ЭСК: Левников правильно удалил Мойзеса в матче «Краснодара» и ЦСКА
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и ЦСКА (3:2) Кирилла Левникова вынести второе предупреждение и удалить с поля защитника красно-синих Мойзеса на 68-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11' 1:1 Кордоба – 38' 2:1 Са – 51' 3:1 Батчи – 70' 3:2 Алвес – 90+1'
Удаления: нет / Мойзес – 68'
«Игрок ЦСКА Мойзес действует безрассудно в единоборстве за верховой мяч с игроком «Краснодара» Батчи. Мойзес выпрыгивает в сторону соперника с неестественно выставленной вверх рукой и совершает контакт рукой с его головой. Игрок ЦСКА не думает о безопасности соперника в данной игровой ситуации», — написано на официальном сайте РФС.
Самые титулованные футбольные клубы России:
