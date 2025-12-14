ЭСК: Левников правильно удалил Мойзеса в матче «Краснодара» и ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и ЦСКА (3:2) Кирилла Левникова вынести второе предупреждение и удалить с поля защитника красно-синих Мойзеса на 68-й минуте.

«Игрок ЦСКА Мойзес действует безрассудно в единоборстве за верховой мяч с игроком «Краснодара» Батчи. Мойзес выпрыгивает в сторону соперника с неестественно выставленной вверх рукой и совершает контакт рукой с его головой. Игрок ЦСКА не думает о безопасности соперника в данной игровой ситуации», — написано на официальном сайте РФС.

Материалы по теме Защитник ЦСКА Мойзес: никто не смеет проявлять неуважение к нашей эмблеме

Самые титулованные футбольные клубы России: