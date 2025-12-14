Скидки
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Кукуян верно удалил игрока «Акрона» Неделчяру в начале матча с «Зенитом» — ЭСК

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) большинством голосов признала правильным решение главного арбитра матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Акроном» (2:0) Павла Кукуяна удалить с поля защитника красно-чёрных Йонуца Неделчяру. Эпизод произошёл на 10-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

«Защитник «Акрона» Ионуц Неделчяру нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Зенита» Педро.

Неделчяру, в попытке заблокировать продвижение атакующего игрока к мячу, выставляет руку и совершает неосторожный контакт с лицом соперника.

Учитывая очевидную возможность нападающего завладеть мячом, его высокую скорость, непосредственную близость к штрафной площади, расположение игрока обороны и вратаря, комиссия определила, что данное нарушение правил является лишением соперника явной возможности забить гол.

VAR правильно выполнил процедуру ВОЛ (виртуальных офсайдных линий) и верно определил отсутствие положения «вне игры» у нападающего», — написано на официальном сайте РФС.

