22:45 Мск
Футбол Новости

Кристал Пэлас — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 16-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 17:00

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00
Комментарии

Сегодня, 14 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 15 туров «Кристал Пэлас» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке. У команды 31 набранное очко в 15 встречах. Отставание от первого места, на котором расположился «Арсенал», составляет пять очков.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Рубен Диаш — о «Манчестер Сити»: в этом клубе нельзя не побеждать
