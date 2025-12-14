«Бавария» — «Майнц»: онлайн-трансляция матча 14-го тура Бундеслиги начнётся в 19:30

Сегодня, 14 декабря, состоится матч 14-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бавария» и «Майнц». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Робин Браун. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 13 туров «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги с 37 очками. «Майнц» располагается на последней, 18-й строчке. У команды всего шесть набранных очков после 13 встреч. В последних шести матчах у «Майнца» четыре поражения и две ничьи.