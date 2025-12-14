Скидки
Главная Футбол Новости

Бавария — Майнц: онлайн-трансляция матча 14-го тура Бундеслиги 2025/2026 начнется в 19:30

«Бавария» — «Майнц»: онлайн-трансляция матча 14-го тура Бундеслиги начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 14 декабря, состоится матч 14-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бавария» и «Майнц». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Робин Браун. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Майнц
Майнц
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 13 туров «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги с 37 очками. «Майнц» располагается на последней, 18-й строчке. У команды всего шесть набранных очков после 13 встреч. В последних шести матчах у «Майнца» четыре поражения и две ничьи.

Календарь немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026
«Бавария» интересуется вингерами: Дарио Осорио в списке приоритетов клуба — Фальк
