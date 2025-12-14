Батраков, Сергеев, Агкацев вошли в число самых проверяемых РУСАДА футболистов — источник

Станислав Агкацев («Краснодар»), Алексей Батраков («Батраков»), Илья Рожков («Рубин») и Иван Сергеев («Динамо» Москва) чаще других отечественных футболистов тестировались Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с начала 2025 года. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

По информации источника, с января по ноябрь нынешнего года РУСАДА проверило на допинг Агкацева, Батракова, Рожкова и Сергеева по три раза. 29 игроков Мир Российской Премьер-Лиги проходили тестирование антидопингового агентства дважды.

Ранее ТАСС сообщало, что чаще других игроков РПЛ РУСАДА проверяло футболистов ЦСКА — их оказалось 12.

