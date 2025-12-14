Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Медведев назвал главное спортивное событие 2025 года

Александр Медведев назвал главное спортивное событие 2025 года
Комментарии

Советник председателя правления петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев поделился своим мнением относительно ключевого события в мировом спорте, которое, по его прогнозу, произойдёт по итогам 2025 года.

«Возвращение флага и гимна», — приводит слова Медведева Metaratings.

Это заявление прозвучало на фоне недавних решений, принятых Международным олимпийским комитетом (МОК). 11 декабря МОК рекомендовал снять все существующие ограничения с российских и белорусских спортсменов юношеского возраста. Согласно этой рекомендации указанным спортсменам разрешено выступать на международных состязаниях с использованием национальной символики. Данная инициатива МОК является рекомендацией для всех спортивных федераций, что открывает путь к потенциальному возвращению флага и гимна на мировые арены.

Материалы по теме
Как РПЛ готова к ужесточению лимита? На грани не только «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»
Как РПЛ готова к ужесточению лимита? На грани не только «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android