Советник председателя правления петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев поделился своим мнением относительно ключевого события в мировом спорте, которое, по его прогнозу, произойдёт по итогам 2025 года.

«Возвращение флага и гимна», — приводит слова Медведева Metaratings.

Это заявление прозвучало на фоне недавних решений, принятых Международным олимпийским комитетом (МОК). 11 декабря МОК рекомендовал снять все существующие ограничения с российских и белорусских спортсменов юношеского возраста. Согласно этой рекомендации указанным спортсменам разрешено выступать на международных состязаниях с использованием национальной символики. Данная инициатива МОК является рекомендацией для всех спортивных федераций, что открывает путь к потенциальному возвращению флага и гимна на мировые арены.