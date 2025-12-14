«Реал Сосьедад» уволил Франсиско, с июля возглавлявшего команду, где играет Захарян

«Реал Сосьедад» на официальном сайте объявил об увольнении Серхио Франсиско с поста главного тренера команды. Испанский специалист возглавлял команду из Сан-Себастьяна с июля 2025 года.

Под руководством 46-летнего специалиста «Реал Сосьедад» провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых шесть раз победил, четыре раза сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение. После 16 туров испанской Примеры подопечные Франсиско набрали 16 очков и на текущий момент занимают 15-е место.

В составе «Реала Сосьедад» с лета 2023 года выступает российский атакующий полузащитник Арсен Захарян.

