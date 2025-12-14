Виктор Гончаренко станет новым главным тренером сборной Беларуси

48-летний тренер Виктор Гончаренко возглавит сборную Беларуси. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, последним местом работы белорусского специалиста был «Пари Нижний Новгород». Гончаренко тренировал нижегородскую команду с октября 2024 года по июнь 2025 года. Под его руководством «Пари НН» принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз победил, четыре раза сыграл вничью и 12 раз потерпел поражение.

В течение карьеры Гончаренко также работал в белорусском БАТЭ, «Кубани», «Урале», «Уфе», московском ЦСКА, «Краснодаре».

