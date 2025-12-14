Скидки
Тренер вратарей сборной России Кафанов оценил игру Сафонова в последних матчах за «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о последних матчах голкипера Матвея Сафонова за французский «ПСЖ».

«Всё идёт как надо. Все мы думали и хотели, что как только Матвей получит шанс в «ПСЖ», чтобы он им воспользовался. Сафонов не допустил ни одной ошибки за три матча, и при этом в каждом были сейвы. А в последней встрече с «Метцем» он сделал много качественных действий, если говорить об игре ногами. Все решения были правильные и передачи точные.

У Шевалье было немало ошибок, и Матвею сейчас нужно в каждом матче брать своё. В последней игре он сделал всё возможное, чтобы не пропустить эти два гола, и по этим мячам к нему не может быть претензий ни у тренеров, ни у болельщиков «ПСЖ». Во втором тайме Сафонов взял очень сложный мяч в первой же атаке, после этого французы увеличили счёт до 3:1. И это стало ещё одним ключевым эпизодом в игре, повлиявшим на победу французского клуба», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

