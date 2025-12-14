Скидки
Винисиус раскрыл игрокам «Реала», чем обусловлен его игровой спад — AS

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал партнёрам по команде, что спад его игровой формы связан с неоптимальными физическими кондициями, из-за чего его игра стала менее интенсивной и взрывной. Об этом сообщает AS.

По информации источника, руководство «сливочных» с пониманием относится к ситуации 25-летнего футболиста. Однако оно обеспокоено, что из-за общего игрового спада команды страдают её результаты. Подчёркивается, что Винисиус сохраняет спокойствие в сложившейся ситуации и понимает, что, как только он наберёт оптимальные физические кондиции, «всё изменится».

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

