Кафанов: больного Шевалье не включали бы в заявку, но тренеры «ПСЖ» доверяют Сафонову

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о конкуренции голкиперов французского «ПСЖ» Матвея Сафонова и Люка Шевалье.

«Раз Шевалье на скамейке, значит, он готов к матчу — больного вратаря не включили бы в заявку. И то, что при этом в стартовом составе вышел Сафонов, говорит о многом — о доверии тренеров. Сейчас, безусловно, всё идёт по восходящей для Матвея. Самыми сложными были первый и второй матч с точки зрения получения права играть в дальнейших матчах, после третьей встречи уже можно говорить о серии игр. А там, где идёт серия игр без ошибок, вратарь потихонечку забирает себе место основного голкипера и начинает заслуживать себе право на ошибку.

Сейчас совсем неважно, как чувствует себя Шевалье. Важно, как наш голкипер будет дальше пользоваться этим шансом. Думаю, он очень голоден до игр, и эти три матча его ни капельки не расслабили и не успокоили. Уверен, что Матвей и дальше будет выжимать максимум из каждого матча», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.