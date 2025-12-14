Скидки
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Коло Туре: всегда говорю Холанду, что многие защитники не могут уснуть перед матчем с ним

Бывший защитник «Ливерпуля» Коло Туре, являющийся помощником главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, высказал мнение, что защитники соперника плохо засыпают в преддверии матчей, где им предстоит сыграть с форвардом «горожан» Эрлингом Холандом.

«Не скажу вам, как бы я остановил его [Холанда]. Но всегда говорю ему, что, когда мне приходилось играть против топового нападающего, мне всегда было трудно засыпать по ночам. И я всегда говорю ему: «Эрлинг, многие защитники не будут спать в преддверии матча с тобой!» Вот каково это — соперничать с лучшим нападающим», — приводит слова Туре ESPN.

