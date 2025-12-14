Скидки
«Локомотив» предложил новый контракт защитнику Фассону

Комментарии

«Локомотив» предложил трёхлетний контракт 24-летнему защитнику Лукасу Фассону. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Текущий контракт защитника истекает летом 2026 года. «Локомотив» не намерен терять игрока.

Фассон выступает в составе железнодорожников с лета 2022 года, когда он перешёл в московский клуб из «Атлетико Паранаэнсе». В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

