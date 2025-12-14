Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рекордсмен Беларуси Кульчий отреагировал на возможное назначение Гончаренко в сборную

Рекордсмен Беларуси Кульчий отреагировал на возможное назначение Гончаренко в сборную
Комментарии

Бывший футболист сборной Беларуси Александр Кульчий, являющийся рекордсменом по количеству матчей за национальную команду, прокомментировал возможное назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера сборной.

«Виктор Михайлович — опытный тренер. Логично, что он примет сборную Беларуси. Наверное, единственный кандидат, который имеет такой опыт, в том числе в РПЛ. Сегодня это самый оптимальный кандидат для сборной.

Что сейчас нужно изменить в сборной Беларуси, нужно будет спросить у Гончаренко — какую игру он видит, исходя из футболистов. Раньше многие играли в хороших командах в иностранных чемпионатах, в РПЛ, а сейчас немного другая ситуация. Больше ребят играет в Казахстане, кто-то в Греции, в не очень сильных чемпионатах», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что 48-летний тренер возглавит сборную Беларуси. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Материалы по теме
Виктор Гончаренко станет новым главным тренером сборной Беларуси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android