Рекордсмен Беларуси Кульчий отреагировал на возможное назначение Гончаренко в сборную

Бывший футболист сборной Беларуси Александр Кульчий, являющийся рекордсменом по количеству матчей за национальную команду, прокомментировал возможное назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера сборной.

«Виктор Михайлович — опытный тренер. Логично, что он примет сборную Беларуси. Наверное, единственный кандидат, который имеет такой опыт, в том числе в РПЛ. Сегодня это самый оптимальный кандидат для сборной.

Что сейчас нужно изменить в сборной Беларуси, нужно будет спросить у Гончаренко — какую игру он видит, исходя из футболистов. Раньше многие играли в хороших командах в иностранных чемпионатах, в РПЛ, а сейчас немного другая ситуация. Больше ребят играет в Казахстане, кто-то в Греции, в не очень сильных чемпионатах», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что 48-летний тренер возглавит сборную Беларуси. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.