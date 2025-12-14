Зарплата Гончаренко в сборной Беларуси составит € 20 тыс. в месяц — источник

Тренер Виктор Гончаренко согласовал с Белорусской федерацией футбола (АБФФ) контракт, рассчитанный до 2027 года, с зарплатой в размере € 20 тыс. в месяц. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, в тренерский штаб 48-летнего специалиста войдёт Александр Ермакович, который ради работы в национальной команде отказался от должности главного тренера в брестском «Динамо». 20 декабря Гончаренко вернётся из отпуска и вскоре после этого подпишет контракт с АБФФ.

Последним местом работы белорусского специалиста был «Пари НН». Гончаренко возглавлял нижегородскую команду с октября 2024 года по июнь 2025 года. В течение карьеры тренер также работал в белорусском БАТЭ, «Кубани», «Урале», «Уфе», московском ЦСКА, «Краснодаре».

Материалы по теме Виктор Гончаренко станет новым главным тренером сборной Беларуси

Самые большие стадионы мира: