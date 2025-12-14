Туре: Холанд на уровне Анри и Ширера, при этом Эрлинг — скромный парень

Бывший защитник «Ливерпуля» Коло Туре, являющийся помощником главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, считает, что форвард «горожан» Эрлинг Холанд находится на одном игровом уровне с экс-нападающим «Арсенала» Тьерри Анри и бывшим нападающим «Ньюкасла» Аланом Ширером.

«Я помогаю Эрлингу, рассказывая ему, что не нравится защитникам.

Я бы сказал, что он на одном уровне с Тьерри [Анри] и [Аланом] Ширером, но что мне действительно нравится в Эрлинге, так это то, что он скромный парень. Он невероятный человек. Ему ещё есть куда расти, и он открыт для советов. Когда ты являешься высококлассным игроком, это может быстро вскружить голову, но Эрлинг очень простой в общении, это невероятно. Думаю, в будущем он станет ещё лучше, потому что Холанд не только первоклассный игрок, но и отличный человек», — приводит слова Туре ESPN.

Ширер со 260 голами в 441 матче является лучшим бомбардиром в истории АПЛ. Анри забил 175 мячей в 258 встречах. Холанд поразил ворота соперников 100 раз в 112 играх.

