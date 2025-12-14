Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Туре: Холанд на уровне Анри и Ширера, при этом Эрлинг — скромный парень

Туре: Холанд на уровне Анри и Ширера, при этом Эрлинг — скромный парень
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» Коло Туре, являющийся помощником главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, считает, что форвард «горожан» Эрлинг Холанд находится на одном игровом уровне с экс-нападающим «Арсенала» Тьерри Анри и бывшим нападающим «Ньюкасла» Аланом Ширером.

«Я помогаю Эрлингу, рассказывая ему, что не нравится защитникам.

Я бы сказал, что он на одном уровне с Тьерри [Анри] и [Аланом] Ширером, но что мне действительно нравится в Эрлинге, так это то, что он скромный парень. Он невероятный человек. Ему ещё есть куда расти, и он открыт для советов. Когда ты являешься высококлассным игроком, это может быстро вскружить голову, но Эрлинг очень простой в общении, это невероятно. Думаю, в будущем он станет ещё лучше, потому что Холанд не только первоклассный игрок, но и отличный человек», — приводит слова Туре ESPN.

Ширер со 260 голами в 441 матче является лучшим бомбардиром в истории АПЛ. Анри забил 175 мячей в 258 встречах. Холанд поразил ворота соперников 100 раз в 112 играх.

Материалы по теме
Коло Туре: всегда говорю Холанду, что многие защитники не могут уснуть перед матчем с ним

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android