«Манчестер Юнайтед» рассматривает игрока «Борнмута» и сборной США для усиления полузащиты

26-летний полузащитник «Борнмута» и сборной США Тайлер Адамс попал в список потенциальных приобретений «Манчестер Юнайтед» для усиления полузащиты. Клуб стремится укрепить центр поля, уделяя повышенное внимание игрокам, имеющим опыт выступлений в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.

По информации источника, Адамс оценивается как более доступная альтернатива другим футболистам, находящимся в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Трансферы таких полузащитников, как Адам Уортон и Карлос Балеба, могут обойтись клубу значительно дороже £ 100 млн, что побуждает «Манчестер Юнайтед» изучать различные варианты на трансферном рынке.

Тайлер Адамс провёл 69 матчей в английской Премьер-лиге. Из них 24 игры он отыграл в составе «Лидс Юнайтед», после чего перешёл в «Борнмут», где подписал пятилетний контракт. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.