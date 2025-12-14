Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» рассматривает игрока «Борнмута» и сборной США для усиления полузащиты

«Манчестер Юнайтед» рассматривает игрока «Борнмута» и сборной США для усиления полузащиты
Комментарии

26-летний полузащитник «Борнмута» и сборной США Тайлер Адамс попал в список потенциальных приобретений «Манчестер Юнайтед» для усиления полузащиты. Клуб стремится укрепить центр поля, уделяя повышенное внимание игрокам, имеющим опыт выступлений в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.

По информации источника, Адамс оценивается как более доступная альтернатива другим футболистам, находящимся в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Трансферы таких полузащитников, как Адам Уортон и Карлос Балеба, могут обойтись клубу значительно дороже £ 100 млн, что побуждает «Манчестер Юнайтед» изучать различные варианты на трансферном рынке.

Тайлер Адамс провёл 69 матчей в английской Премьер-лиге. Из них 24 игры он отыграл в составе «Лидс Юнайтед», после чего перешёл в «Борнмут», где подписал пятилетний контракт. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
«Всё зависит от «Манчестер Юнайтед». Романо — о потенциальных трансферах Зиркзее и Майну
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android