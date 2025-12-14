Скидки
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сперцян одним словом отреагировал на новость о завершении карьеры Маурисио Перейры
Хавбек и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал новость о завершении карьеры бывшего полузащитника «быков» Маурисио Перейры.

«Легенда», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Перейра завершил карьеру в возрасте 35 лет. Последним клубом полузащитника стал уругвайский «Насьональ», воспитанником которого он является. Футболист выступал в составе «Краснодара» с 2013 по 2019 год. За этот период он принял участие в 201 матче, отметился 29 голами и 31 результативной передачей. В 2019 году болельщики признали Перейру лучшим игроком за всю историю «Краснодара».

Самые титулованные футбольные клубы России:

