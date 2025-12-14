Скидки
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Стали известны кандидаты на замену Баринова в «Локомотиве» после его ухода в ЦСКА

Комментарии

Руководство «Локомотива» подготовило шорт-лист игроков в качестве замены Дмитрию Баринову после его ухода в ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Приоритет для руководства «Локомотива» — сохранить Данила Пруцева. Если летом это сделать не удастся, то у клуба есть шорт-лист, в который входят Угочукву Иву из «Рубина», Кирилл Кравцов из «Сочи», Сергей Бабкин из «Крыльев Советов» и Мамаду Майга из «Пари НН».

Пруцев перешёл в «Локомотив» из «Спартака» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2025/2026.

Контракт 29-летнего Баринова с железнодорожниками заканчивается грядущим летом.

Ранее журналист Иван Карпов также сообщал о приоритете для руководства «Локомотива» сохранить Пруцева в команде.

