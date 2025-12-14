Скидки
«Арсенал» планирует приобретение голкипера дортмундской «Боруссии» — Sport.de
Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к голкиперу дортмундской «Боруссии» Дианту Рамаю. Футболист, которому 24 года, в данный момент выступает на правах аренды за «Хайденхайм». Информацию о возможном трудоустройстве немецкого вратаря в Англии сообщает издание Sport.de.

Согласно сведениям источника, «канониры» рассматривают Рамая как потенциальное усиление вратарской линии. В текущем сезоне Бундеслиги этот 24-летний вратарь провёл 14 матчей, в которых пропустил 30 мячей. Несмотря на это, его выступления привлекли внимание лондонского клуба.

Рыночная стоимость Рамая, по оценкам портала Transfermarkt, составляет € 7 млн.

