Наследный принц Саудовской Аравии может купить «Барселону» за € 10 млрд — Гальярдо

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман собирается сделать предложение о покупке «Барселоны» в размере € 10 млрд. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Франсуа Гальярдо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, препятствием на пути к подобной покупке могут стать «сосьос» «Барселоны», поскольку клуб находится в коллективной собственности его членов, контролирующих выборы и управление им. Как подчёркивает портал Goal, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии потенциально может инвестировать средства в отдельное коммерческое подразделение «Барселоны».

Подчёркивается, что на текущий момент сине-гранатовые имеют задолженность в размере € 2,5 млрд.

