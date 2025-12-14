Скидки
«Вулверхэмптон» обновил антирекорды АПЛ, проиграв «Арсеналу» в 16-м туре

«Вулверхэмптон» обновил антирекорды АПЛ, проиграв «Арсеналу» в 16-м туре
Комментарии

Английский «Вулверхэмптон» установил сразу два клубных антирекорда в Премьер-лиге после поражения от лондонского «Арсенала» со счётом 1:2 в матче 16-го тура.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Джонстон – 70'     1:1 Арокодаре – 90'     2:1 Москера – 90+4'    

«Волки» впервые в своей истории проиграли девять матчей подряд в АПЛ.

Кроме того, клуб из Вулверхэмптона довёл свою безвыигрышную серию в чемпионате до 20 игр, что также является новым антирекордом для команды.

На 70-й минуте субботнего матча Сэм Джонстон отметился автоголом, который вывел команду Микеля Артеты вперёд. «Вулверхэмптон» смог отыграть один мяч усилиями Толуваласе Арокодаре на 90-й минуте, но уже на 90+4-й минуте Йерсон Москера забил в собственные ворота, подарив победу «канонирам».

После 16 туров «Вулверхэмптон» замыкает турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав всего два очка. «Арсенал», в свою очередь, с 36 очками находится на первой строчке таблицы.

