Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Мой воспитанник». Слуцкий опубликовал фото с Головиным с отсылкой к мему

«Мой воспитанник». Слуцкий опубликовал фото с Головиным с отсылкой к мему
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в своём аккаунте в социальной сети опубликовал фотографию с экс-полузащитником красно-синих Александром Головиным, на которой он положил руку на плечо футболисту. При этом российский специалист сопроводил публикацию комментарием: «Мой воспитанник». Фото является отсылкой к интернет-мему.

Фото: Из личного архива Леонида Слуцкого

Фото: Соцсети

Головин является выпускником академии ЦСКА. В составе взрослой команды он принял участие в 113 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Слуцкий занимал должность главного тренера красно-синих с 2009 по 2016 год. Под его руководством ЦСКА три раза выигрывал Мир РПЛ.

Российские футболисты за рубежом:

