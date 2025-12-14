Скидки
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

19-летний защитник Давиде Бартезаги оформил дубль за «Милан» в Серии А

Комментарии

19-летний левый защитник Давиде Бартезаги впервые в своей карьере забил голы за основную команду «Милана», сразу оформив дубль в домашнем матче 15-го тура Серии А с «Сассуоло». На момент написания новости матч продолжается со счётом 2:2.

Италия — Серия А . 15-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 2
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Коне – 13'     1:1 Бартезаги – 34'     2:1 Бартезаги – 47'     2:2 Лорьенте – 77'    

Бартезаги открыл счёт своим голам на 34-й минуте матча. После прострела с фланга от полузащитника Рубена Лофтус-Чика Давиде замкнул дальнюю штангу, поразив ворота соперника. На 47-й минуте, в начале второго тайма, защитник вновь отличился. Получив точную передачу от Кристофера Нкунку, он точно пробил в ближний угол ворот голкипера «Сассуоло» Ариянета Мурича.

Для Давиде Бартезаги этот матч стал 28-м в составе первой команды «Милана». Ранее, в сентябре он уже отмечался результативным действием, отдав голевой пас в кубковом матче с «Лечче», который завершился победой «Милана» со счётом 3:0.

Защитник связан с «Миланом» долгосрочным контрактом, который действует до июня 2030 года. Его рыночная стоимость, по данным авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в € 3 млн.

