19-летний защитник Давиде Бартезаги оформил дубль за «Милан» в Серии А

19-летний левый защитник Давиде Бартезаги впервые в своей карьере забил голы за основную команду «Милана», сразу оформив дубль в домашнем матче 15-го тура Серии А с «Сассуоло». На момент написания новости матч продолжается со счётом 2:2.

Бартезаги открыл счёт своим голам на 34-й минуте матча. После прострела с фланга от полузащитника Рубена Лофтус-Чика Давиде замкнул дальнюю штангу, поразив ворота соперника. На 47-й минуте, в начале второго тайма, защитник вновь отличился. Получив точную передачу от Кристофера Нкунку, он точно пробил в ближний угол ворот голкипера «Сассуоло» Ариянета Мурича.

Для Давиде Бартезаги этот матч стал 28-м в составе первой команды «Милана». Ранее, в сентябре он уже отмечался результативным действием, отдав голевой пас в кубковом матче с «Лечче», который завершился победой «Милана» со счётом 3:0.

Защитник связан с «Миланом» долгосрочным контрактом, который действует до июня 2030 года. Его рыночная стоимость, по данным авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в € 3 млн.