Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Дейк выразил надежду, что Салах останется в «Ливерпуле»

Ван Дейк выразил надежду, что Салах останется в «Ливерпуле»
Комментарии

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк надеется, что крайний нападающий Мохамед Салах останется в клубе.

«Мы все надеемся, что Салах вернётся и будет важен для нас до конца сезона. Но с другой стороны, мы все разбираемся в футболе и понятия не имеем, что произойдёт. Надеюсь, что Салах останется, потому что он один из лидеров команды, очень важен для нас», — приводит слова ван Дейка журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Напомним, после матча 15-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (3:3) египтянин заявил об ухудшении взаимоотношений со Слотом и выразил непонимание отсутствием игровой практики. После этого Салах не был включён в заявку мерсисайдцев на игру Лиги чемпионов с «Интером» (0:1). Однако футболист сыграл во встрече 16-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:0).

Материалы по теме
Салах опубликовал видео, на котором ему аплодируют болельщики «Ливерпуля»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android