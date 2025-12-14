Ван Дейк выразил надежду, что Салах останется в «Ливерпуле»

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк надеется, что крайний нападающий Мохамед Салах останется в клубе.

«Мы все надеемся, что Салах вернётся и будет важен для нас до конца сезона. Но с другой стороны, мы все разбираемся в футболе и понятия не имеем, что произойдёт. Надеюсь, что Салах останется, потому что он один из лидеров команды, очень важен для нас», — приводит слова ван Дейка журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Напомним, после матча 15-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (3:3) египтянин заявил об ухудшении взаимоотношений со Слотом и выразил непонимание отсутствием игровой практики. После этого Салах не был включён в заявку мерсисайдцев на игру Лиги чемпионов с «Интером» (0:1). Однако футболист сыграл во встрече 16-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:0).

