ЭСК: судья верно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» в первом тайме игры с «Оренбургом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Оренбургом» (1:0) Сергея Иванова не назначать пенальти в ворота грозненской команды. Эпизод произошёл на 24-й минуте.

«Защитник «Ахмата» Усман Ндонг не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Оренбурга» Гедеоном Гузиной.

Оба игрока ведут контактное единоборство за лучшую позицию, а контакт рукой со стороны защитника с телом нападающего происходит без очевидного влияния на него.

Судье следовало продолжить игру в данной игровой ситуации ввиду отсутствия нарушения со стороны кого-либо из игроков», — написано на официальном сайте РФС.

Материалы по теме «Оренбург» обратился в ЭСК по неназначенному пенальти в матче с «Ахматом»

Самые титулованные футбольные клубы России: