Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЭСК: судья верно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» в первом тайме игры с «Оренбургом»

ЭСК: судья верно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» в первом тайме игры с «Оренбургом»
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Оренбургом» (1:0) Сергея Иванова не назначать пенальти в ворота грозненской команды. Эпизод произошёл на 24-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
05 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Касинтура – 71'    

«Защитник «Ахмата» Усман Ндонг не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Оренбурга» Гедеоном Гузиной.

Оба игрока ведут контактное единоборство за лучшую позицию, а контакт рукой со стороны защитника с телом нападающего происходит без очевидного влияния на него.

Судье следовало продолжить игру в данной игровой ситуации ввиду отсутствия нарушения со стороны кого-либо из игроков», — написано на официальном сайте РФС.

Материалы по теме
«Оренбург» обратился в ЭСК по неназначенному пенальти в матче с «Ахматом»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android