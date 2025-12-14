Скидки
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Нужно цепляться за этот шанс». Кержаков — об игре Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Комментарии

Бывший нападающий «Севильи» Александр Кержаков высказался об игре российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«В футболе, как и в жизни, всё решает случай. И если зацепиться за возможность, которая предоставляется, уловить этот шанс, жизнь может сложиться по-другому. У Матвея сейчас такой период, когда прежний вратарь получил травму. Сафонов получил возможность доказать свою состоятельность.

Никого не хочу обижать, но Доннарумма — вратарь более высокого уровня, на мой взгляд, чем Матвей. С ним ему было сложно конкурировать. Сейчас Сафонов находится в более конкурентной среде, всё зависит только от него. До этого было два матча, когда он сыграл «на ноль», вчера команда тоже добыла победу. Нужно цепляться за этот шанс», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Российские футболисты за рубежом:

