Главная Футбол Новости

Милан — Сассуоло, результат матча 14 декабря 2025, счёт 2:2, 15-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» и «Сассуоло» сыграли вничью в матче 15-го тура Серии А, у Бартезаги — дубль
Комментарии

Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Милан» и «Сассуоло». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Валерио Креццини. Матч закончился ничейным результатом 2:2.

Италия — Серия А . 15-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 2
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Коне – 13'     1:1 Бартезаги – 34'     2:1 Бартезаги – 47'     2:2 Лорьенте – 77'    

На 13-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Исмаэль Коне. На 34-й минуте защитник миланцев Давиде Бартезаги сравнял счёт. На 47-й минуте Бартезаги сделал дубль. На 77-й минуте мяч забил нападающий «Сассуоло» Арман Лорьенте, установив окончательный счёт 2:2.

«Милан» набрал 32 очка в 15 играх сезона и находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» с 21 очком располагается на девятой строчке в таблице.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
