«Милан» и «Сассуоло» сыграли вничью в матче 15-го тура Серии А, у Бартезаги — дубль

Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Милан» и «Сассуоло». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Валерио Креццини. Матч закончился ничейным результатом 2:2.

На 13-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Исмаэль Коне. На 34-й минуте защитник миланцев Давиде Бартезаги сравнял счёт. На 47-й минуте Бартезаги сделал дубль. На 77-й минуте мяч забил нападающий «Сассуоло» Арман Лорьенте, установив окончательный счёт 2:2.

«Милан» набрал 32 очка в 15 играх сезона и находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» с 21 очком располагается на девятой строчке в таблице.