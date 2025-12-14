Скидки
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Судья Сухой правильно удалил Табидзе на 20-й минуте матча «Динамо» Мх и «Пари НН» — ЭСК

Комментарии

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала верным решение главного арбитра матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1) Алексея Сухого удалить с поля защитника хозяев Джемала Табидзе на 20-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'    
Удаления: Табидзе – 20' / нет

«Защитник «Динамо» Джемал Табидзе нарушает правила против нападающего «Пари НН» Олакунле Олусегуна.

Учитывая контроль мяча, непосредственную близость к штрафной площади и расположение игрока обороны, комиссия определила, что данное нарушение правил является лишением соперника явной возможности забить гол.

По этим причинам VAR не следовало вмешиваться в данную игровую ситуацию и приглашать судью к монитору ввиду отсутствия достаточных оснований для вмешательства», — написано на официальном сайте РФС.

«Динамо» Мх подаст протест в ЭСК на красную карточку Табидзе в матче с «Пари НН»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
