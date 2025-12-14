Представитель Захаряна ответил на вопрос о будущем россиянина в клубе после ухода тренера

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, ответил на вопрос о будущем игрока в клубе после увольнения Серхио Франсиско с поста главного тренера команды. Испанец возглавлял команду из Сан-Себастьяна с июля 2025 года.

«Если нет результата, тренера меняют. Что касается будущего Арсена, о чём сейчас можно говорить, если отставка только произошла? Футболистов покупает клуб, это не решение тренера. Футболисты — актив клуба. Если тренер приходит, что — всю команду менять? Может быть, Кубо не будет подходить под модель нового тренера. Пока это беспредметный разговор», — приводит слова Голубина «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

