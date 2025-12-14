Скидки
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков поддержал назначение Василия Березуцкого в «Урал»

Бывший нападающий «Зенита», испанской «Севильи» и сборной России Александр Кержаков высказался о назначении на пост главного тренера екатеринбургского «Урала» Василия Березуцкого.

«Каждому тренеру хочется работать, Василий Березуцкий — не исключение. И хорошо, что он работает. Дай бог, чтобы у него получилось», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее специалист работал в тренерском штабе клубов «Витесс» (Нидерланды), «Краснодар», ЦСКА (Россия), «Шанхай Шэньхуа» (КНР). В 2024-2025 годах был главным тренером команды «Сабах» (Азербайджан), с которой выиграл Кубок страны.

«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 41 очко за 21 матч. На первой строчке находится воронежский «Факел», у которого 48 очков.

