Гвардиола сообщил о травме одного из лидеров атаки «Сити» перед игрой с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола проинформировал о травме ноги крайнего нападающего Жереми Доку. Бельгийский футболист не был включён в заявку «горожан» на встречу с «Кристал Пэлас» в 16-м туре чемпионата Англии, которая состоится сегодня, 14 декабря.

«Нам будет не хватать его мастерства, но у нас есть другие футболисты, которые играют с присущим им мастерством», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне Доку принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Материалы по теме Игрок «Манчестер Сити» Силва рассказал об особенностях общения с Гвардиолой

Самые опасные травмы в футболе: