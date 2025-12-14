«Марсель» — «Монако»: онлайн-трансляция матча 16-го тура Лиги 1 начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 14 декабря, состоится матч 16-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Марсель» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Франции «Марсель» набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Монако» заработал 23 очка и располагается на восьмой строчке. Лидирует в турнире «ПСЖ», у которого 36 очков.

В предыдущем туре «Марсель» проиграл «Лиллю» со счётом 0:1, а «Монако» уступил «Бресту» (0:1).