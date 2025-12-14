Скидки
Сергей Ташуев отреагировал на слухи о возможном назначении главным тренером «Енисея»

Комментарии

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал слухи о том, что он является одним из кандидатов на должность главного тренера красноярского «Енисея». 9 декабря команду покинул возглавлявший её с 2024 года специалист Андрей Тихонов.

«Мне шорт-листов хватает. От намерения клубов до подписания контракта обычно очень долгий путь. Рано говорить что-то. Я уже лет пять вхожу в разного рода шорт-листы. Где-то само отпало, где-то не согласился по тем или иным причинам. Можно что-то говорить, когда завершён переговорный процесс и подписан контракт», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Metaratings сообщил, что Сергей Ташуев входит в шорт-лист «Енисея» на пост главного тренера. Помимо него, согласно источнику, в числе кандидатов на вакантную должность находятся россияне Александр Тарханов, Евгений Калешин, Денис Бояринцев и Виктор Булатов.

