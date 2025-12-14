Мадридский «Реал» готов выставить на продажу восемь игроков — DC

Мадридский «Реал» готовится выставить на продажу восемь игроков в летнее трансферное окно. Это либо игроки, которые не показывают требуемого уровня игры, либо игроки, которые не являются ключевыми и могут принести значительную сумму за трансфер, сообщает Defensa Central.

В первую очередь в трансферный список будут включены вингер Гонсало Гарсия и нападающий Родриго. Также рассматривается возможность продажи голкипера Андрея Лунина, защитников Ферлана Менди и Франа Гарсии, которые находятся в тени Альваро Каррераса. В список также вошли полузащитники Даниель Себальос, Браим Диас и Эдуарду Камавинга.

Продажа этих игроков должна принести существенные трансферные суммы и значительно разгрузить зарплатную ведомость.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Испании мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 43 очка после 17 игр.