Тренер сборной Швеции Поттер высказался о тенденциях в своей профессии

Комментарии

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер высказался об особенностях общепринятых тенденций в его профессии.

«Сейчас молодые игроки как будто оказались в раю. А вместе с этим приходят и совершенно другие вызовы. В остальном футбол ничем не отличается. Тренды приходят и уходят. Сейчас многие хотят стать следующим Пепом Гвардиолой. Это влияет на то, как они работают со своими игроками. Но как тренер вы всегда должны сосредотачиваться на том, что правильно именно для ваших игроков. Речь идёт не о вашей собственной идее или вашей системе.

Я имею в виду следующее: я вижу, как мои дети играют в футбол. Я вижу, как детей учат разыгрывать мяч, отступая назад. Как будто это самое важное в футболе. То есть это инструмент для забивания голов. В мире футбольных академий это проблема. В Англии это предмет больших дискуссий. Люди видят, как лучшие игроки мира делают одно, и думают: «Отлично! Мы тоже так сделаем». Но они не понимают, зачем они это делают.

И мы удивляемся, почему больше не появляются «девятки». Для меня это постоянная борьба с трендами и попытка сосредоточиться на том, какой стиль игры в данный момент является наилучшим», — сказал Поттер в интервью для Expressen.

