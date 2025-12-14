Скидки
«Иногда нужно понимать разочарование игрока». Конате — о ситуации между Салахом и Слотом

«Иногда нужно понимать разочарование игрока». Конате — о ситуации между Салахом и Слотом
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате прокомментировал ситуацию между нападающим команды Мохамедом Салахом и главным тренером Арне Слотом после матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Экитике – 1'     2:0 Экитике – 60'    

«Честно говоря, я не знаю, последний ли это его матч. Но лично я так не думаю. Все видели, как сильно Салах любит клуб, как сильно клуб любит его. А теперь то, что произошло… иногда нужно понимать разочарование игрока, игрока, у которого была такая карьера, который так много сделал. Сейчас мы не будем вдаваться в подробности того, что обсуждалось внутри клуба. Всё улажено, учитывая, что он был включён в состав команды. Это игрок, которого все любят, тренер любит его, он любит тренера; все в этом клубе любят друг друга. Это впечатляет», — приводит слова Конате Get French Football News.

Ранее Мохамед Салах выступил с критикой в адрес «Ливерпуля», пожаловавшись на необоснованное сокращение своего игрового времени. В результате чего форвард был исключён из заявки на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:0). Однако после личной беседы Арне Слот вернул футболиста в состав на матч чемпионата Англии.

