Глава судейского комитета Каманцев объяснил удаление Мойзеса в матче «Краснодар» — ЦСКА

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС) Павел Каманцев прокомментировал решение арбитра Кирилла Левникова удалить защитника ЦСКА Мойзеса на 68-й минуте матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:3).

«Хотя комиссия рассматривает моменты изолированно, эксперты имели представление о ходе матча и были осведомлены об инциденте, связанном с конфронтацией с Черниковым.

В том эпизоде судья не стал удалять игрока ЦСКА, пытаясь сохранить количественный паритет на поле. Оценивая эту ситуацию с трибуны или по телевизору, безусловно, ожидаются жёлтые карточки, но судья, чувствуя атмосферу матча, решил управлять этой ситуацией без санкций. Его решение было продиктовано попыткой сохранить баланс в матче. По его мнению, контроль управления игрой позволял уйти на внушение – если поведение игрока не изменится, будут внесены более строгие санкции.

Ситуация с вынесением второго предупреждения Мойзесу комиссией рассматривалась изолированно, однако думаю, что контекст матча и совокупность действий игрока могли быть приняты во внимание. При вынесении удаления Левников показал жестом, что уже была пограничная ситуация ранее, в которой санкций не последовало, а было внушение. В этот раз уйти на внушение арбитру не получилось с учётом развития событий в ходе матча.

Удаление в первой ситуации (при конфронтации) было бы более понятным решением для зрителей и вызвало бы меньше дискуссий в целом. Можно сказать, что с точки зрения справедливости в итоге всё было верно, хотя оптимальным вариантом было бы более раннее удаление», — сказал Каманцев официальному сайту РФС.