Главная Футбол Новости

Матч 16-го тура Ла Лиги между «Леванте» и «Вильярреалом» перенесён из-за погодных условий

Комментарии

Пресс-служба испанской Ла Лиги сообщила, что матч 16-го тура чемпионата Испании между «Леванте» и «Вильярреалом» перенесён из-за погодных условий. Встреча должна была пройти сегодня, 14 декабря.

Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Леванте
Валенсия
Перенесён
Вильярреал
Вильярреал

«В связи с рекомендациями по безопасности, касающимися прогнозируемых проливных дождей, и после предупреждения о высоком уровне опасности от Испанского государственного метеорологического агентства, судья профессиональных соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение отложить матч Ла Лиги между «Леванте» и «Вильярреалом», запланированный на 16-й тур. Новая дата и время матча, первоначально запланированного на сегодня, 14 декабря, на стадионе «Сьюдад де Валенсия», будут объявлены в ближайшее время», — говорится в официальном заявлении Ла Лиги.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Испании «Леванте» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Вильярреал» располагается на третьей строчке, у команды 35 очков в активе. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 43 очка после 17 игр.

