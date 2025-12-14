Скидки
Главная Футбол Новости

Сергей Ташуев: Сафонов сделал первый шажок на пути к статусу основного вратаря «ПСЖ»

Сергей Ташуев: Сафонов сделал первый шажок на пути к статусу основного вратаря «ПСЖ»
Комментарии

Российский тренер Сергей Ташуев высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 16-го тура Лиги 1 с «Метцем», в котором парижане одержали победу — 3:2. Россиянин появился на поле с первых минут, а восстановившийся от травмы французский вратарь Люка Шевалье остался в запасе.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Рамуш – 31'     0:2 Нджанту – 39'     1:2 Деменге – 42'     1:3 Дуэ – 63'     2:3 Цитаишвили – 81'    

«Большой спорт — это конкурентная среда. Наш российский вратарь играет в лучшем клубе мира. Если он выиграет конкуренцию у Шевалье, для нас это большой плюс, как и для всего российского футбола. Матвею нужно доказывать дальше. Он сделал первый шажок на пути к статусу основного вратаря «ПСЖ». Надо ещё больше работать — думаю, у Сафонова в этом плане нет проблем. Мне только остаётся болеть и пожелать, чтобы он больше играл как можно больше», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч с «Метцем» стал для Сафонова третьим подряд в основном составе «ПСЖ». Ранее воспитанник «Краснодара» появился во встрече 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» (5:0) и в игре 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетиком» (0:0).

