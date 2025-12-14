«Это как идеальный шторм». Тренер сборной Швеции Поттер — об адаптации Исака в «Ливерпуле»

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер высказался о факторах, которые мешают нападающему Александеру Исаку проявить себя в «Ливерпуле», куда он перешёл прошлым летом из «Ньюкасл Юнайтед».

«Есть мнение, что Алекс в «Ливерпуле» будет таким же, как в «Ньюкасле». Но оно ошибочно. Игра в «Ньюкасле» принесла Александеру огромную пользу. Все футболисты там осознавали, в чём он хорош, а он понимал их. Он идеально подходил под их стиль игры. Это сделало Исака одним из лучших в мире на своей позиции.

У Алекса сложилась совершенно противоположная ситуация тому, чего обычно хочет игрок. Никакой предсезонной подготовки. Травма. Он хочет начать играть, но не может. Потеряно время на тренировки, игровую практику и подготовку. Добавьте к этому психологическое давление и разрыв между ожиданиями и реальностью. Вот тут-то и кроется проблема. Это как идеальный шторм», — сказал Поттер в интервью для Expressen.