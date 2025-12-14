Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это как идеальный шторм». Тренер сборной Швеции Поттер — об адаптации Исака в «Ливерпуле»

«Это как идеальный шторм». Тренер сборной Швеции Поттер — об адаптации Исака в «Ливерпуле»
Комментарии

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер высказался о факторах, которые мешают нападающему Александеру Исаку проявить себя в «Ливерпуле», куда он перешёл прошлым летом из «Ньюкасл Юнайтед».

«Есть мнение, что Алекс в «Ливерпуле» будет таким же, как в «Ньюкасле». Но оно ошибочно. Игра в «Ньюкасле» принесла Александеру огромную пользу. Все футболисты там осознавали, в чём он хорош, а он понимал их. Он идеально подходил под их стиль игры. Это сделало Исака одним из лучших в мире на своей позиции.

У Алекса сложилась совершенно противоположная ситуация тому, чего обычно хочет игрок. Никакой предсезонной подготовки. Травма. Он хочет начать играть, но не может. Потеряно время на тренировки, игровую практику и подготовку. Добавьте к этому психологическое давление и разрыв между ожиданиями и реальностью. Вот тут-то и кроется проблема. Это как идеальный шторм», — сказал Поттер в интервью для Expressen.

Материалы по теме
Тренер сборной Швеции Поттер высказался о тенденциях в своей профессии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android